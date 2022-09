Les gazoducs Nord Stream touchés par des fuites : le Kremlin n'écarte pas l'hypothèse d'un sabotage

00:41 Les gazoducs Nord Stream touchés par des fuites © France24

Controversés et hors service à cause de la guerre en Ukraine, les gazoducs Nordstream reliant la Russie à l'Allemagne ont été tous deux subitement touchés par des fuites inexpliquées en mer Baltique, ont annoncé mardi 27 septembre les autorités danoises et suédoises, suscitant des soupçons de sabotage.