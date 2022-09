Pornographie : "le porno est une zone de non-droit"

06:29

Vidéo par : Audrey RACINE

Ce mercredi 28 septembre, 4 sénatrices, Annick BILLON, Alexandra BORCHIO FONTIMP, Laurence COHEN et Laurence ROSSIGNOL, rapporteures de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, ont rendu leur rapport sur l’industrie de la pornographie et ses violences. Comment encadrer cette industrie ? Et quels sont les recours possibles ? Selon, Laurence Cohen, sénatrice du Val-de-Marne, invitée de France 24, "ce que les gens voient ce n’est pas du cinéma, ce n’est pas simulé, ça se passe en vrai et les femmes qui pleurent, elles pleurent parce qu’elles ont mal". Explications.