Procès de Félicien Kabuga à La Haye : "C'est un jour historique, c'est un point d'aboutissement"

05:09

Petit commerçant ambulant devenu un des plus riches hommes d'affaires du Rwanda, Félicien Kabuga est accusé par la justice internationale, qui le juge à La Haye à partir de jeudi 29 septembre, d'avoir mis sa fortune et ses réseaux au service du génocide de 1994. Ornella Rovetta, chercheuse au Centre de recherches des mondes modernes et contemporains à Bruxelles, était l'invitée de France 24 pour évoquer ce procès.