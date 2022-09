Rwanda : à Kigali, on attend beaucoup du procès de Félicien Kabuga à La Haye

02:04

Petit commerçant ambulant devenu un des plus riches hommes d'affaires du Rwanda, Félicien Kabuga est accusé par la justice internationale d'avoir mis sa fortune et ses réseaux au service du génocide de 1994. Son procès s'est ouvert ce jeudi 29 septembre à La Haye. Au Rwanda, on attend beaucoup de ce procès.