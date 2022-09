A Koupiansk, la contre-offensive ukrainienne comme défi aux plans d'annexion de Moscou

01:32

La Russie se prépare à annexer des pans de l'est et du sud de l'Ukraine, mais à Koupiansk dans le nord-est, les troupes de Kiev repoussent toujours plus loin leur adversaire, menaçant jusqu'à ses lignes d'approvisionnement.