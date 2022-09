La Guyane traversée par une violence endémique

01:00

Un trafic d'armes et de stupéfiants sur fond de grande pauvreté... La Guyane, département français d'Amérique du Sud où se rendent vendredi Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti, connaît une violence endémique et détient le triste record du plus grand nombre d'homicides par habitant en France.