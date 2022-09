Maxime Blasco : "un militaire a vocation à servir"

Le 24 septembre 2021, le soldat Maxime Blasco décédait lors d’une opération Barkhane dans la région de Gossi, près de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Il avait 34 ans. Un an après, Dorothée Olliéric, grand Reporter à France 2, invitée de France 24, raconte dans son livre « Vie et Mort d’un soldat d’élite, Maxime Blasco » la mission de ces soldats. Hommage.