Contestations en Iran : le monde entier manifeste pour soutenir les femmes réprimées

03:03 Mahsa Amini et la répression en Iran © AFP

Vidéo par : Héloïse MÉLAN

Plus de 150 villes ont vu des milliers de manifestants défiler à travers le monde en soutien au peuple iranien, particulièrement aux femmes. Une contestation de grande ampleur enflamme le pays depuis deux semaines, après la mort de la jeune kurde iranienne Mahsa Amini : elle a été arrêtée par la police des mœurs à Téhéran pour mauvais port du voile, et elle est décédée trois jours après. Le mouvement est fortement réprimé par le gouvernement, et les ONG dénombrent au moins 93 morts. D’Athènes à Montréal en passant par Paris et Diyarbakir, en Turquie, les manifestants réclament de profonds changements en Iran.