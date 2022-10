Côte d'Ivoire : essor du Taekwondo

02:05

Elle s'appelle Ruth Bagbi, cette jeune Ivoirienne est championne du monde de Taekwondo. Elle a décroché la médaille d'Or au Grand prix de Paris. Et son succès en inspire beaucoup… En 10 ans, le nombre de licenciés à triplé. En Côte d'ivoire la fédération de taekwondo en compte aujourd'hui plus de 50 000 dans plus de 350 clubs. C'est le deuxième sport du pays après le football. Notre correspondante à Abidjan est allée à rencontre de la championne.