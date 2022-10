Vidéo en soutien aux femmes iraniennes: "Notre sororité nous oblige vis-à-vis d'elles"

05:39 Michelle DAYAN, avocate et présidente de l'association Lawyers 4 Women © France 24

Vidéo par : Julien FANCIULLI

Des écolières iraniennes retirent leur foulard et organisent des rassemblements sporadiques pour protester contre la mort de Mahsa Amini et défier la répression meurtrière des manifestations qui ont lieu depuis près de trois semaines en Iran. Entretien avec Michelle DAYAN, avocate et présidente de l'association Lawyers 4 Women.