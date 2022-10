Coupe du Monde au Qatar : "il doit y avoir une prise de conscience"

05:05

En France, plusieurs villes ont fait le choix de ne pas diffuser sur grands écrans les rencontres de la Coupe du monde au Qatar qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre. Les maires évoquent des raisons humanitaires et environnementales. Selon Jean-François Debat, Maire de Bourg-en-Bresse, invité de France 24, "il n’est pas possible avec de telles conditions, 6500 morts, des gens qui travaillent en semi-esclavage, des stades climatisés, des rotations permanentes d’avions […] il n’est pas possible de considérer cet évènement comme n’importe quel autre évènement". Explications.