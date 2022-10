Dans l’État de Benue, "grenier" du Nigeria, les inondations ont emporté maisons, récoltes et espoir

Au Nigeria, les pires inondations en dix ans ont fait au moins 300 morts et plus de 100 000 déplacés. Elles ont également ravagé des milliers d’hectares de terres agricoles et donc plombé les récoltes de riz, de soja, etc. Dans l’État de Benue, surnommé le "grenier" du Nigeria, les destructions désespèrent les fermiers.