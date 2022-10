Pénuries d'essence : une nouvelle semaine de chaos dans les stations-service

01:44

Malgré les appels répétés du gouvernement à négocier et à cesser les blocages, la CGT et la direction de TotalEnergies ne parvenaient pas à s'entendre lundi 10 octobre sur les modalités d'un dialogue sur les salaires, et le mouvement de grève a été reconduit jusqu'à mardi 11 octobre, alors que près d'un tiers des stations, tous groupes confondus, sont affectées par des pénuries de carburants.