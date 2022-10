Le royaume pétrolier saoudien laisse l'Amérique dans le désert : "c'est votre guerre"

06:57

Vidéo par : Stéphanie ANTOINE Suivre

La décision de l'Opep de la semaine dernière de réduire de deux millions de barils par jour la production de pétrole a suscité la colère de Joe Biden. Le partenariat historique entre Riyad et Washington sera-t-il remis en cause ? Pour David Rigoulet-Roze, rédacteur en chef « Orients Stratégiques », chercheur associé à l’IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, invité de France 24, "Du point de vue de Riyad il y avait une défiance vis-à-vis de la garantie américaine et donc aujourd’hui Mohammed ben Salmane (MBS) cherche à mutualiser ses relations géopolitiques avec d’autres puissances". Décryptage.