Mort de Mahsa Amini : un mois de manifestations et de répressions en Iran

02:39

Depuis près d’un mois, le visage de Mahsa Amini, morte en détention, est devenu le symbole de la révolte de milliers d'Iraniens contre le port obligatoire du voile en Iran. Après les vagues de contestation de 2017 et de 2019, les manifestations se succèdent aux quatre coins du pays et tentent de remettre en cause le pouvoir des religieux sur la société iranienne.