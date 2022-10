Irak: Après un an d'impasse, Abdel Latif Rachid élu président

Après un an d'impasse politique et maintes épreuves de force, l'Irak a enfin jeudi 13 octobre, un président et un Premier ministre désigné, même si les tirs de roquettes le jour même à Bagdad viennent illustrer la persistance des fortes tensions. Le Parlement, qui siège dans la Zone verte à Bagdad, a élu un nouveau président de la République, optant pour un candidat de compromis en la personne d'Abdel Latif Rachid, ancien ministre Kurde de 78 ans.