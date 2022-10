Naufrage en Tunisie: À Zarzis, la colère des familles de migrants disparus en mer

01:56

À Zarzis en Tunisie, des familles attendent le retour des corps de migrants disparus dans un naufrage et expriment leur colère. Voilà trois semaines, une vingtaine de passagers se trouvaient dans le bateau. Les familles demandent aux autorités de rechercher plus activement les corps, tandis que les pêcheurs et de nombreux habitants se mobilisent pour retrouver les dépouilles en mer. Reportage de Lilia Blaise et Hamdi Tlili.