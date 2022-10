Football féminin : Alexia Putellas, un choix étonnant pour le Ballon d'Or 2022 ?

01:33

Vidéo par : Sérine BEY

Malgré une grave blessure qui l'a privée d'Euro et du début de saison, l'aura d'Alexia Putellas et son impact au FC Barcelone ont porté l'emblématique milieu espagnole vers un deuxième Ballon d'Or consécutif lundi à Paris, devenant la première femme à réussir ce doublé. Un choix qui interroge par rapport aux positions de l'Anglaise Beth Mead, vainqueure de l'Euro avec l'Angleterre, et Wendy Renard, gagnante de sa 8e Ligue des champions.