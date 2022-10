Présidentielles au Brésil : débat électrique entre Lula et Bolsonaro

01:56 Présidentielles au Brésil : débat électrique entre Lula et Bolsonaro © AFP

Lula et Jair Bolsonaro, adversaires du second tour de la présidentielle brésilienne le 30 octobre, ont échangé dimanche 16 octobre de dures accusations, notamment sur le Covid et la corruption, au début de leur premier débat télévisé face à face.