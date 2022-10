Retour du Mondial de l'auto à Paris: "les Chinois sont venus en force"

Emmanuel Macron inaugure ce lundi 17 octobre le Mondial de l'auto à Paris, après quatre ans d'absence, et avec un nombre limité de constructeurs, essentiellement français et chinois. Sans Volkswagen, BMW ou Ferrari, ce Mondial de l'auto présente des groupes français et chinois, alors que l'industrie est engagée dans un virage historique vers l'électrique, et paralysée par une pénurie de puces électroniques.