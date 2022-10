Au Sénégal, la pêche menacée par l’exploitation du gaz offshore

Au Sénégal, la pêche menacée par l'exploitation du gaz offshore © AFP

Un terminal gazier suscite l’inquiétude des pêcheurs de Saint-Louis. L’infrastructure est située à une dizaine de kilomètres des côtes sénégalaises. Ils dénoncent la perte d’une zone poissonneuse et craignent pour le futur de leur activité. Le Sénégal qui a récemment découvert des ressources pétrolières et gazières, nourrit grâce à elles l'espoir de richesse et d'industrialisation.