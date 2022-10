Fous rires garantis avec Vincent Dedienne et François Damiens dans "Les Amateurs"

02:26

Rencontre avec les deux acteurs principaux de la série Disney + "Les Amateurs", dans laquelle on retrouve les hilarants Vincent Dedienne et François Damiens en criminels malgré eux. L’histoire de Vincent et Alban, deux employés de l’Agence départementale de Meurthe et Moselle qui ont le chic pour se retrouver dans des situations impossibles. En cas de problème, ne les appelez pas…