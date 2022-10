UE : nouveau report du règlement sur les substances toxiques

02:11 © France 24

Vidéo par : Alix LE BOURDON

Le 25 avril dernier, la Commission européenne présentait sa feuille de route pour éliminer les substances chimiques les plus dangereuses pour la santé et l'environnement. Pourtant, cette réforme pourrait aujourd'hui être enterrée. Alix Le Bourdon nous en dit plus.