Lafarge : "il y a maintenant un nouveau chapitre qui s’engage"

Ce mardi le groupe cimentier Lafarge a plaidé coupable aux Etats-Unis et devra payer une amende de 778 millions de dollars pour avoir financé des groupes terroristes. "Quelle va être la conséquence de cette décision sur les poursuites en France ?" Selon William Julié, avocat spécialiste en droit pénal international, invité de France 24, "aujourd’hui il y a une montée en puissance du droit pénal international, des droits de l’homme, […] qui sont la mise en cause de dirigeants de sociétés pour des faits liés à l’environnement, au non-respect des droits fondamentaux et puis dans les cas les plus graves celui de Lafarge de complicité de crimes contre l’humanité". Décryptage.