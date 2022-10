Une "ferme verticale" : potion magique des arbres

"Ferme verticale" à Dundee en Écosse © AFP

À Dundee, en Écosse, un projet de "ferme verticale" permet de faire grandir les arbres six fois plus vite qu'en culture normale en extérieur. Dans cette serre du futur, chaque arbre croît grâce à sa recette aux dosages précis d'eau et de lumière.