Affrontements au Tchad : "le message du Premier Ministre Saleh Kebzabo est celui de la fermeté"

00:54

Une cinquantaine de morts, les activités d'importants partis politiques d'opposition suspendues et un couvre-feu: des manifestations jeudi au Tchad contre la prolongation de la période de transition et le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno ont entraîné un déchaînement de violences pendant plusieurs heures. Les Nations unies ont déploré les violences et demandé une enquête sur les décès au Tchad lors d'affrontements jeudi entre police et manifestants.