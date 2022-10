Gaz : désaccord entre Paris et Berlin.

Une réunion parlementaire entre France, Allemagne et Pologne a été annulée en raison des débats budgétaires en cours à Paris, ce que Berlin a dit vendredi 21 octobre "comprendre" tout en le "regrettant beaucoup". L'annulation de la rencontre prévue dimanche 23 et lundi 24 octobre à Augsbourg intervient après le report du conseil des ministres franco-allemand initialement prévu la semaine prochaine en France, qui a mis en lumière des divergences de fond entre Paris et Berlin.