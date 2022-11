L'or vert du Rwanda menacé par le dérèglement climatique

01:50 L'or vert du Rwanda © Capture d'écran France 24

Vidéo par : Clément DI ROMA

Le Rwanda est l'un des pays les plus affectés par le changement climatique sur le continent africain. Il exporte chaque année 100 millions d’euros de feuilles de thé. Mais subit de plus en plus les hausses de températures qui modifient les saisons des pluies dont dépend l’agriculture rwandaise. Pluies torrentielles, inondations, glissements de terrains et tempêtes ont tuées en 2020 au moins 200 personnes. La vitale industrie du thé dans les provinces rwandaises est aussi touchée. Au Nord, des plantations ont été détruites par les inondations ces dernières années. Pour sauver le secteur, les autorités incitent les fermiers à planter le thé en altitude, dans des zones moins affectées par les violentes pluies. Le correspondant de France 24, Clément Di Roma les a rencontrés.