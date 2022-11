COP27 : "La France tient ses engagements sur le climat", assure Catherine Colonna à Charm el Cheikh

03:58

Interrogée sur France 24, Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, a appelé, lors de son passage à Charm el-Cheikh où se tient la COP27, à la "solidarité" avec les pays du Sud. Ces derniers auront besoin de plus de 2 000 milliards de dollars par an d'ici à 2030 pour financer leur action climatique, selon un rapport commandé par la présidence de la COP publié mardi 8 novembre. Emmanuel Macron a invité les pays riches à honorer leurs engagements envers les pays du Sud.