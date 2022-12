Mondial 2022 : "les Argentins sont aujourd’hui sur le toit du monde"

05:00

Vidéo par : Elisabeth ALLAIN

Il fallait décréter ce mardi 20 décembre férié pour accueillir les champions du monde de football, et notamment Lionel Messi, attendus par des milliers de supporteurs sur l’avenue la plus grande du monde de Buenos Aires, en Argentine. Un sacre pour tout un pays économiquement très affaibli. Pour Sylvère-Henri Cissé, journaliste et consultant en sport international, invité de France 24, "l’équipe est en train d’apporter de la joie, et du bonheur, et faire en sorte que les Argentins se sentent non pas des déclassés, mais des gens qui aux yeux du monde, aujourd’hui, sont sur le toit du monde".