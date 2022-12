Israël: Netanyahu forme son gouvernement, l'extrême droite attendue à des postes clés

À quelques minutes d'une échéance cruciale, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est parvenu à un accord pour former un gouvernement, a-t-il confirmé mercredi sur Twitter. Il devrait ainsi former le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël.