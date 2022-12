La méthode SlowHeat ou comment se chauffer à moindre coût

Vidéo par : Samia METHENI Suivre

Chauffer le corps et non la pièce : c'est l'idée avancée par des chercheurs belges de l'université de Louvain-la-Neuve. En 2020, ils ont lancé une expérience sans précédent, baptisée "SlowHeat", dans laquelle une trentaine de participants ont vécu sans chauffage central, en se tournant plutôt vers des méthodes alternatives. Alors que l'expérience entre dans son troisième hiver en 2022, le conflit en Ukraine met en lumière aussi bien la vulnérabilité des approvisionnements énergétiques que la dépendance généralisée à leur égard, et "SlowHeat" apparaît comme une source de solutions.