RD Congo : la solidarité s’organise dans les camps de déplacés de l’est du pays

01:52

En RD Congo, la survie s’organise dans les camps de déplacés de l'est du pays. Des milliers de personnes ont fui les affrontements entre l’armée et les rebelles du M23. Dans le camp de Kanyaruchinya, le plus grand, situé à une dizaine de kilomètres de Goma, un collectif de militants, Goma Actif, vient en aide à ses milliers de déplacés. Un reportage d'Aurélie Bazzara-Kibangula et Justin Kabumba.