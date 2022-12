La magie de Noël s'invite à Paris et les touristes affluent

01:59

Vidéo par : Marie SCHUSTER

Nous nous sommes rendus sur un marché de Noël parisien. La capitale en compte un certain nombre en cette saison. Ils accueillent les habitants mais aussi les touristes venus passer les fêtes ici. Tout est fait pour les attirer et pour qu'ils passent un bon moment. Un reportage France 24 de Marie Schuster avec Camille Lemoine et Lou Rocca.