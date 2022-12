Sans argent, "vous n’avez pas d’électricité" : le calvaire des compteurs prépayés au Royaume-Uni

"Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'électricité" : le calvaire des compteurs prépayés au Royaume-Uni

Vidéo par : Samia METHENI Suivre

Face aux prix de l'énergie qui s'envolent et aux températures qui chutent au Royaume-Uni, Samantha Pierre-Joseph coupe le chauffage central dans sa maison du nord de Londres pour économiser de l'argent. Cette femme de 40 ans a été équipée d'un compteur à prépaiement par son fournisseur et paie désormais l'électricité et le gaz plus cher qu'avec son ancien système de prélèvement automatique.