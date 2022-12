Soudan : le taux d'inflation a atteint les 102 % en octobre

02:08

Un an après le coup d’État militaire au Soudan, l'économie du pays est au plus mal. Le taux d'inflation dépasse les 100%, tandis que les taxes et prix augmentent. En toile de fond, la guerre en Ukraine n'arrange rien à cette situation. Les Soudanais n'en peuvent plus. Les explications sur place de Clothilde Hazard.