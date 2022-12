Chine : les hôpitaux débordent face à la nouvelle vague incontrôlable de cas de Covid

02:00

Vidéo par : Lou KISIELA

L'explosion des cas de Covid depuis l'abandon des restrictions sanitaires met les hôpitaux et les crématoriums chinois à rude épreuve. Dans le plus grand hôpital de Shanghai, les patients doivent attendre des heures avant d'être pris en charge, certains doivent même attendre dehors, par 0 degrés et les médicaments commencent à se faire rare.