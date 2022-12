Pelé, la légende brésilienne du football, est mort à 82 ans

03:09 Pelé lors de la Coupe d'Afrique des Nations, en 2012, lors d'un match entre le Mali et la Côte d'Ivoire. © Frank Fife, AFP

Vidéo par : Cédric FERREIRA

Le Brésilien Pelé, star planétaire du football et attaquant de génie qui a révolutionné la pratique du ballon rond, est mort jeudi 29 décembre à l'âge de 82 ans, après avoir lutté pendant plus d'un an contre le cancer.