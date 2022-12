Soudan : 7 millions d'enfants privés d'école à cause de la crise économique et politique

Au Soudan, les familles manquent de moyen pour inscrire leurs enfants à l'école. L'Unicef aide la population pour faciliter l'accès à l'éducation, mais les salles de classe sont pleines à craquer, et le métier d'enseignant n'attire plus. Environ 7 millions d'enfants sont privés de scolarité au Soudan, alors que le pays est plongé dans une crise économique, politique et humanitaire.