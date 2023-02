Soigner les "blessures invisibles" : en Ukraine, traiter la santé mentale est une priorité

07:43 Renat, soldat ukrainien, et sa mère devant un hôpital près de Kiev. © Laura Mousset-Diallo, France 24 / Studio graphique France Médias Monde

Déjà affectée par neuf ans de conflit dans la région du Donbass, la population ukrainienne fait désormais face à l’invasion russe depuis près d’un an. La guerre provoque d’importants traumatismes et des troubles psychologiques, non seulement chez les soldats mais également chez les civils. Des centres de soins sont mis en place pour accompagner ceux qui en ont besoin. Et ils sont nombreux. Reportage à Kiev.