Ouganda : TotalEnergies échappe aux plaintes d'ONG

01:48

Vidéo par : Clément DI ROMA

La justice française a jugé mardi "irrecevables" les demandes de six ONG contre un projet controversé d'oléoduc et de forages pétroliers de TotalEnergies en Ouganda et en Tanzanie. Les organisations réclamaient la suspension des travaux, menés selon elles au mépris des droits humains et de l'environnement. Les précisions de Clément Di Roma, correspondant de France 24 au Rwanda.