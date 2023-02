Politique africaine d'Emmanuel Macron : "La France n'a plus de pré-carré en Afrique"

Emmanuel Macron a présenté lundi 27 février à l'Elysée la stratégie militaire et diplomatique de la France pour l'Afrique, continent où l'influence française est de plus en plus contestée. Le président français a notamment plaidé pour une relation équilibrée basée sur des investissements.