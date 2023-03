Sierra Leone : à Freetown, des bidonvilles construits sur l’océan

Image aérienne du bidonville de Cockle Bay à Freetown, Sierra Leone © AFP - SAIDU BAH

Vidéo par : Laura MOUSSET Suivre

Cockle Bay, Susan's Bay… Ces bidonvilles de Freetown, en Sierra Léone, ont été construits sur l’océan Atlantique. Chaque année, les habitants grignotent un peu plus de terrain sur l’eau en utilisant une technique de remblayage appelée "banking". Elle consiste à empiler des pneus, des détritus, des sacs de terre et de la boue pour créer des berges sur lesquelles sont construites des maisons. Bien qu’illégale, cette solution permet aux plus pauvres d’échapper à la surpopulation de la capitale, à moindre coût.