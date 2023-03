TikTok : "il faut qu’on nous dise ce qui se passe dans l’appli TikTok"

TikTok et la sécurité nationale ne font pas bon ménage. Qu’en est-il de la protection de la vie privée des citoyens ? Selon Etienne Drouard, avocat spécialisé dans les technologies de l’information et du numérique au cabinet Hogan Lovells, invité de France 24, "je suis un peu gêné que l’argument de sécurité nationale ne soit pas étayé par quelque chose qui permette de protéger les citoyens, et pas simplement les fonctionnaires de la Commission européenne". Décryptage.