Les migrants subsahariens en Tunisie subissent violences racistes et précarité

02:02

Un vol pour le Mali et un autre pour la Côte d'Ivoire arrivent samedi de Tunisie. À leur bord, des ressortissants rapatriés qui craignaient pour leur vie dans le pays de Kais Saïed. Le président a déclaré la semaine dernière que les migrants subsahariens étaient source de violence et de crime. Depuis, nombreux sont ceux qui cherchent à fuir, tant les agressions et les expulsions se sont multipliées.