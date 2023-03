RD Congo : "il faut rassembler tout le monde"

Lors de sa dernière étape en RD Congo, Emmanuel Macron et son homologue Félix Tshisekedi ont annoncé, lors de la conférence de presse du 4 mars, un cessez-le-feu entre les rebelles du M23 et l’armée congolaise pour le mardi 7 mars. Selon Louis Magloire Keumayou, journaliste et directeur de la chaîne économique du groupe New World TV, invité de France 24, "le vrai enjeu c’est d’arriver à restaurer l’autorité de l’Etat partout en RDC". Explications.