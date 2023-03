Congo-Brazzaville : les consommateurs désemparés par l'inflation

02:06

En République du Congo, la population a de plus en plus de mal à faire face à la flambée des prix des denrées alimentaires. Si officiellement le pain et d’autres produits n’ont pas augmenté, sur le terrain, la réalité est bien différente. Reportage à Brazzaville de Rosie Pioth