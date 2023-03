Hommage de la nation à Gisèle Halimi : le droit à l’IVG bientôt inscrit dans la Constitution ?

Lors de l’hommage national à Gisèle Halimi à l’occasion de la journée internationale de la Femme, Emmanuel Macron s’est engagé à inscrire l’IVG dans la Constitution française. Selon Sophie Couturier, coscénariste du roman "Une farouche liberté, Gisèle Halimi, la Cause des Femmes", ancienne secrétaire générale de l’association Choisir la cause des femmes, invitée de France 24, "on est entrain de sanctuariser ce droit, et pour les femmes c’est absolument extraordinaire". Explications.