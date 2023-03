L'Iran et l'Arabie saoudite annoncent le rétablissement de leurs relations diplomatiques

L'Arabie saoudite et l'Iran ont convenu de rétablir des relations diplomatiques et de rouvrir leurs ambassades, ont annoncé les deux pays vendredi dans un communiqué relayé par l'agence de presse saoudienne SPA. Les deux pays ont aussi convenu de respecter mutuellement leur souveraineté et de ne pas interférer dans leurs affaires intérieures respectives.