Les Oscars attendent une pluie de récompenses pour "Everything Everywhere All At Once"

01:07

Vidéo par : Loïc PIALAT

Les Oscars s'ouvrent dimanche avec le film "Everything Everywhere All At Once" qui pourrait rafler toutes les récompenses. Il s'agit d'une comédie déjantée, émouvante réflexion sur l'amour familial. Le film est porté par un casting brillant, majoritairement asiatique et a raflé la plupart des prix décernés avant les Oscars.